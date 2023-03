Czy Santos popełni ten sam błąd? To może zadecydować o grze Polaków 

Cofnięcie Zielińskiego kluczem do sukcesu

Pomocnik SSC Napoli nie powinien być na siłę przybliżany w formacji reprezentacji Polski do Roberta Lewandowskiego. Robienie na siłę wspaniałego duetu z dwóch najlepszych zawodników nie musi być dobrym pomysłem - mecz z Czechami był tego dowodem. W formacji 1-4-2-3-1 Piotr Zieliński powinien zagrać jako jeden z dwójki środkowych pomocników, a pozycję numer " 10 " zostawić komuś innemu. To właśnie w tej strefie Polak prezentuje się wspaniale w barwach swojego klubu i jako jeden z jego liderów prowadzi zespół do wymarzonego mistrzostwa Włoch.

Za plecami Roberta Lewandowskiego powinien zagrać Sebastian Szymański (który w spotkaniu z Czechami również grał na pozycji, która mu nie odpowiada) lub Karol Świderski . Obecność takiego zawodnika pomiędzy Zielińskim a " Lewym " daje drużynie całkiem inne możliwości. Jeśli Fernando Santos zechce dać drugą szansę Szymańskiemu , czeka go wyzwanie znalezienia najlepszego zawodnika, który z Albanią zastąpi go na pozycji prawoskrzydłowego.

Utrata siły defensywnej w tym przypadku nie powinna być problemem dla reprezentacji Polski. Zieliński w grze obronnej radzi sobie dobrze, a trudno wyobrazić sobie ponowny wybór zarówno Linetty'ego i Bielika do pierwszego składu. W meczu z Czechami był to jeden z najsłabszych elementów całej drużyny. Można się spodziewać, że przynajmniej jeden z wymienionej dwójki i straci miejsce w składzie na rzecz zawodnika bardziej ofensywnego, grającego na zupełnie innej pozycji. Jeśli Fernando Santos podejmie tę decyzję, reprezentacja Polski z Albanią zagra inaczej niż z Czechami, a patrząc na to, co wydarzyło się w piątkowy wieczór, trudno o gorszy występ.