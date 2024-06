Czy Mbappe zagra z Polską? Specjalista już wie. "99 procent"

Włoży maskę z włókna węglowego i jeśli nie będzie objawów okulistycznych bądź neurologicznych, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że zagra z Polską. (...) Piłka nożna to sport kontaktowy, więc w tych pierwszych dniach powinien bezwzględnie uważać, ale gdy nastawią mu nos, założą mu termoutwardzany opatrunek stabilizujący i na to założy maskę, to powinien móc zagrać z Polską. Na 99 procent zagra, a przynajmniej będzie gotowy

~ zapowiedział dr Cecherz.