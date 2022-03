Czy "Lewy" będzie w składzie na Szkocja - Polska? Gdzie oglądać transmisję?

Oprac.: Andrzej Zasadni Reprezentacja

Szkocja - Polska to mecz towarzyski i sprawdzian formy naszej reprezentacji przed wtorkowym finałem baraży MŚ 2022. To także debiut w roli selekcjonera Czesława Michniewicza, który ma niewiele czasu, by przygotować kadrę do baraży. Jakie są przewidywane składy na spotkanie w Glasgow? O której godzinie rozpocznie się mecz Szkocja - Polska? Transmisja meczu w Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go o godz. 20.45.

Zdjęcie Szkocja - Polska: O której mecz? Na zdjęciu Robert Lewandowski. / LUCYNA NENOW / POLSKA PRESS/Polska Press/East News / East News