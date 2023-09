"Czy ciebie męczy ta reprezentacja?". Lewandowski mówi o końcu kariery

- Powiedz szczerze, czy ciebie męczy ta reprezentacja? - zapytał po meczu z Albanią Roberta Lewandowskiego jeden z dziennikarzy. Ten chciał odpowiedzieć dyplomatycznie, ale niezbyt mu to wyszło. - To nie ma znaczenia - rzucił. Lewandowski odpowiedział też na pytanie o to, czy zbliża się koniec jego kariery reprezentacyjnej.