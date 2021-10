Dla podopiecznych Macieja Stolarczyka mecz z Węgrami był niezwykle istotny, zwłaszcza w kontekście porażki 1-2 z Izraelem. Po dwóch kolejkach obie ekipy miały na koncie po trzy "oczka" i wiedziały, że ewentualna strata punktów będzie sporym ciosem w walce o awans.



"Biało-Czerwoni" od pierwszych minut ruszyli do ofensywy, będąc stroną dominującą. Ich ataki długo nie przynosiły jednak wymiernego skutku. Pierwszy groźny strzał oddał Adrian Benedyczak, który dobiegł do prostopadłego podania i uderzył z ostrego kąta. Krisztian Hegyi zdołał jednak sparować piłkę końcówkami palców.



Po chwili Mateusz Bogusz ofiarnym wślizgiem przejął piłkę przed polem karnym rywala i momentalnie zdecydował się na strzał. Futbolówka przeleciała tuż nad poprzeczką.



Okazję do zdobycia bramki miał także nasz obrońca - Jakub Kiwior, lecz jego celne uderzenie głową po rzucie rożnym wyłapał bramkarz.



W 35. minucie znów zrobiło się groźnie pod bramką Węgrów. Michał Skóraś podał do Bogusza, który zagrał przed bramkę do Benedyczaka. Ten próbował sięgnąć piłkę wślizgiem, lecz nieznacznie się z nią minął.



Tuż przed przerwą Bogusz chciał jeszcze zaskoczyć bramkarza kolejnym strzałem z dystansu. Hegyi zdołał jednak wypiąstkować piłkę. W efekcie obie ekipy schodziły do szatni przy bezbramkowym remisie.



Druga odsłona meczu rozpoczęła się w fatalny dla Polaków sposób - Csaba Bukta odnalazł się na prawej flance i zagrał w pole karne do niepilnowanego Andrasa Nemetha, który wpakował piłkę do siatki.



Gol dla Polski. Benedyczak wykorzystał karnego

W 61. minucie Polacy zdołali doprowadzić do wyrównania. Dokonał tego Benedyczak, wykorzystując rzut karny podyktowany po zagraniu ręką rywala.



Kilkanaście minut później Nemeth mógł cieszyć się z drugiego gola. Węgier wykorzystał fakt, że jeden z naszych obrońców upadł na śliskiej murawie i uderzył sprzed pola karnego prosto w słupek.



Niewykorzystana sytuacja zemściła się po akcji dwóch rezerwowych naszej drużyny. W 81. minucie Konrad Gruszkowski podał do Marcela Wędrychowskiego, który wbiegł w pole karne, balansem ciała zwiódł rywala i uderzył pod poprzeczkę!



Reprezentacja Polski kończyła mecz w osłabieniu. Drugą żółtą kartkę obejrzał za przepychanki z rywalem Skóraś. Przez chwilę gorąco zrobił się na murawie. Piłkarze obu ekip wdali się bowiem w przepychanki, ale sędzia opanował sytuację.



Koszmarna końcówka "Biało-Czerwonych"

Węgrzy także kończyli mecz w dziesięciu. Bezpośrednią czerwoną kartkę obejrzał Samuel Major, który sfaulował mknącego samotnie na bramkę rywala Marchwińskiego.



Wydawało się, że wynik nie ulegnie już zmianie, lecz w piątej minucie doliczonego czasu gry Majchrowicz popełnił fatalny błąd. Wyszedł do dośrodkowania, lecz minął się z piłką. Ta trafiła pod nogi Nemetha, który wpakował ją do siatki między dwoma naszymi obrońcami.



Utrata dwóch cennych punktów mocno komplikuje nam walkę o awans na mistrzostwa Europy. Do drugiego w tabeli Izraela tracimy dwa punkty. Do liderujących Niemców - pięć.



Węgry - Polska 2-2



1-0 Nemeth (48.), 1-1 Benedyczak (61. karny), 1-2 Wędrychowski (81.), 2-2 Nemeth (90+5.)



Węgry: Hegyi - Varju, Mocsi, Csoka, Kerkez (Komaromi 82.) - Barath, Csonka (Major 67.) - Bukta (Kiss 87.), Szendrei, Skribek (Barany 82.) - Nemeth



Polska: Majchrowicz - Nawrocki, Bejger, Kiwior (Gruszkowski 76.), Karbownik - Bogusz (Wędrychowski 72.), Poręba, Kamiński - Skóraś, Benedyczak (Szymczak 72.), Marchwiński (Szelągowski 90+6.)



TB