Czterech Polaków w elitarnym gronie. Tomaszewski obok Cruyffa

Świetnie zaprezentował się tylko Wojciech Szczęsny, zdecydowanie jeden z najlepszych bramkarzy mundialu w Katarze. Mimo to nie znalazł uznania w oczach ekspertów i nie trafił do najlepszej "11" całego turnieju. A to budzi kontrowersje, bo choć Polacy nie zaszli w mistrzostwach zbyt daleko, to akurat wyczyny naszego golkipera zostaną zaprezentowane na długo.