Od falstartu rozpoczął pracę w marokańskim FAR Rabat Czesław Michniewicz. Jego drużyna przegrała z nigeryjskim Remo Stars w fazie play-off do afrykańskiej Ligi Mistrzów. W rewanżu udało się jednak wygrać 2:0, dzięki czemu jego zespół awansował dalej. Ostatecznie po pokonaniu w dwumeczu A-Merreikh udało się wywalczyć prawo do gry w afrykańskiej Ligi Mistrzów.