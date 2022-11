Czesław Michniewicz: Trudną decyzją było zrezygnowanie z Kamila Grabary

Selekcjoner został zapytany o to, z którego zawodnika z szerokiej kadry szczególnie trudno było mu zrezygnować.

- Mógłbym tak powiedzieć, o każdym z tych 21 zawodników, których nie powołałem. Trudną decyzją było zrezygnowanie z Kamila Grabary , co otworzyło nam drogę, by powołać dodatkowego zawodnika z przodu. Wiem o jego problemach zdrowotnych, wrócił w pięknym stylu i wiem, że Kamil na niejedną imprezę jeszcze pojedzie - ocenił Czesław Michniewicz.

Czesław Michniewicz nie powołał Dawida Kownackiego

- Zdecydowaliśmy się na powołanie czterech napastników. Dawid w odróżnieniu od innych zawodników otrzymał ode mnie wczoraj informację, że jest piątym napastnikiem. Z nim tak samo jak z Kamilem Grabarą - wiele mu zawdzięczam. Życzę mu, by grał jak na najwyższym szczeblu i wrócił do reprezentacji. Gdybyśmy mieli problemy na skrzydłach, wtedy moglibyśmy skorzystać także z jego umiejętności - powiedział Michniewicz.

- Co do Mateusz Klicha, w środku mamy Bielika i Krychowiaka. Wyżej Damiana Szymańskiego i Żurkowskiego. I dwóch ofensywnych pomocników Sebastiana Szymańskiego i Piotrka Zielińskiego. Zabrakło miejsca dla kolejnego pomocnika. Karol Linetty też był w gronie obserwowanych do samego końca.