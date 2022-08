Czesław Michniewicz szykuje wielką sensację? Oto szczegóły

Jeśli chodzi o stoperów, to Michniewicz co prawda ma raczej dwójkę "pewniaków", w osobach Kamila Glika i Jana Bednarka. W obwodzie są też Jakub Kiwior i Mateusz Wieteska, który jak na razie dobrze zaaklimatyzował się we francuskim Clermont.

Problem robi się dalej, ponieważ urazy leczą Bartosz Salamon i Kamil Piątkowski, do pełni formy wraca dopiero Paweł Dawidowicz, a ostatnio zdecydowanie mniej grają Marcin Kamiński i Michał Helik.

Czesław Michniewicz może zaszokować powołaniami

Według informacji Cezarego Kowalskiego, uzupełnień kadry selekcjoner poszuka w naszej lidze. W orbicie jego zainteresowań mają być Jarosław Jach z Zagłębia Lubin i Artur Jędrzejczyk z Legii Warszawa. Ten pierwszy wraca do optymalnej formy w barwach klubu, z którego ruszył w nieudaną podróż po Europie, z kolei Jędrzejczyk jest ostatnio mocnym punktem stołecznego zespołu.

Obaj mają już na koncie mecze w kadrze, chociaż Jach ma nieporównywalnie mniejsze doświadczenie reprezentacyjne, bo w zespole narodowym zagrał raptem dwukrotnie. Jędrzejczyk tych meczów ma 39, a dodatkowo na koncie ma też grę na Euro 2016, gdzie przez cały turniej występował jako lewy obrońca.

We wrześniu Polska rozegra dwa mecze w ramach Ligi Narodów. 22 września zagramy w Warszawie z Holandią, a trzy dni później polecimy do Cardiff na spotkanie z Walią.

Zdjęcie Artur Jędrzejczyk / Newspix

Zdjęcie Jarosław Jach / Zagłębie Lubin / materiały prasowe