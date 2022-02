Czesław Michniewicz selekcjonerską nominacje odebrał 31 stycznia tego roku. Bez zbędnej zwłoki przystąpił do operacji pod szyldem "Baraże 2022", której celem jest awans drużyny narodowej do mundialu w Katarze.



Nowy szef kadry w ciągu niespełna trzech tygodni zdążył spotkać się ze wszystkimi piłkarzami, którzy mają odegrać kluczową rolę na finiszu kwalifikacji do MŚ. Rozmawiał face to face nie tylko z filarami zespołu, ale także z zawodnikami, którzy za kadencji Paulo Sousy nie mogli liczyć na powołanie do reprezentacji.

Reklama

W niedzielę na twitterowy profilu "Łączy nas Piłka" pojawiły się dwie fotografie Michniewicza. Na jednej widnieje z Grzegorzem Krychowiakiem. Z kolei na drugiej widzimy go w towarzystwie... selekcjonera reprezentacji Rosji, Walerija Karpina.



Czesław Michniewicz w poniedziałek wraca do kraju

To właśnie "Sborna" będzie rywalem Polaków w pierwszym barażowym dwumeczu. Do starcia dojdzie 24 marca w Moskwie. W przypadku wygranej cztery dni później czeka nas domowa konfrontacja o bezpośredni awans do MŚ ze zwycięzca pary Szwecja - Czechy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czesław Michniewicz o meczu z Rosją: Myślę, że faworytem jesteśmy my RMF

Michniewicz przebywa obecnie w Hiszpanii. Tam bowiem, konkretnie w Maladze, stacjonuje obecnie klubowa drużyna Krychowiaka - FK Krasnodar.

Do kraju selekcjoner wraca już w poniedziałek. Na 26 lutego zaplanował wizytę na hitowym meczu PKO Ekstraklasy pomiędzy Pogonią Szczecin i Lechem Poznań.

ZOBACZ TAKŻE: