Czesław Michniewicz rozmawiał z Jerzym Brzęczkiem. "O pogodzie"

Czesław Michniewicz: Wszyscy są zdrowi

- Wszyscy są zdrowi i gotowi do gry. Nie wszyscy będą dziś trenowali, ale to przemyślana decyzja - powiedział Michniewicz.

- To czego w mojej perspektywie zabrakło w meczu z Meksykiem, to wykorzystania "złotych" momentów. Były trzy takie momenty w pierwszej połowi e. Przeciwnik był ustawiony bardzo ofensywnie, a nam udało się odebrać piłkę na własnej połowie. Robert Lewandowski był ustawiony sam na dwóch obrońców - analizował selekcjoner.

- To były idealne momenty, by wykorzystać to ustawienie Meksyku. Z mojej perspektywy lepiej musi też wyglądać utrzymanie się przy piłce na połowie przeciwnika. Bo traciliśmy piłki nie z powodu nacisku przeciwnika, ale przez brak jakości własnego podania - tłumaczył Michniewicz.