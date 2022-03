- Wzruszyłem się troszeczkę, dużo emocji i otoczka tego spotkania. Fakt, że osiągnęliśmy cel, nie było łatwo ze Szwecją grać . To nie był mecz Michniewicz kontra Szwecja, cała Polska chciała wygrać. Napięcie rozkładało się na miliony mieszkańców Polski - powiedział na początku rozmowy spokojny Michniewicz.

Konflikt na wizji! Czesław Michniewicz kontra Jacek Kurowski

Jacek Kurowski zaczął pytać o ustawienie i taktykę, sugerując, że w rozmowach z piłkarzami reprezentacji, oni także wyrażali zdziwienie decyzjami trenera - To bzdura, nieprawda. Od trzech dni trenowaliśmy w tym ustawieniu. Nie wiem, kto to Panu powiedział. Kolejny raz szukacie afery tam, gdzie jej nie ma - odparł zarzuty Michniewicz.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. el. MŚ 2022. Polska – Szwecja 2-0. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

- Rozmawiamy o tym, że plan był ryzykowny, czy że był skuteczny? Pan cały czas próbował mi wmówić w pierwszym wywiadzie, że na jakiej podstawie. Szukał pan rzeczy, by ten optymizm zniknął z mojej twarzy, a ja dalej jestem optymistą - kontynuował w ostrym tonie na antenie "TVP" trener kadry narodowej.

Czytaj także: Robert Lewandowski: Wiedziałem, że czasem muszę pocierpieć

Michniewicz wprost mówił o swojej osobistej satysfakcji po wygranej - Mam wielką satysfakcję, że wbrew wielu ludziom, Panu i Pana kolegom, udało się zbudować drużynę, która awansowała na mistrzostwa świata. Biorąc pod uwagę to, co się mówiło i pisało, to że podzieliłem Polskę na pół. Pamiętam to wszystko i zadra została na długo - powiedział.