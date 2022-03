Czesław Michniewicz: Poczułem, że coś ze mnie "spadło"

Michniewicz przejął reprezentację Polski po ponad miesięcznym "bezkrólewiu", spowodowanym odejściem Paulo Sousy, który odszedł do brazylijskiego Flamengo Rio de Janeiro. Nowy trener stanął przed bardzo trudnym zadaniem przygotowania "Biało-Czerwonych" do finałowej fazy walki o mundial. Sprostał zadaniu - dzięki bramkom Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego można już rezerwować bilety do Kataru.

Czesław Michniewicz opowiada o kulisach awansu

- To była krótka noc. Wróciłem do hotelu o 1:00. Później czekała mnie podróż do Gdyni. Nawet nie zdążyłem jeszcze walizek rozpakować - mówił selekcjoner w programie "Gość Wydarzeń".

- To był chyba najważniejszy moment w moim życiu. Przed oczami przeleciało mi całe moje dzieciństwo, gdzie zaczynałem i gdzie teraz jestem. Taka przyszła refleksja, nie miałem siły się cieszyć - wspominał.

Pytany o to, jakie było jego piłkarskie marzenie "małego Czesia" odpowiedział, że była to gra w Ekstraklasie. Ostatecznie wystąpił w niej tylko dziewięć razy, a ostatecznie poszedł inną drogą.

Jaki był najtrudniejszy moment Michniewicza po wyborze na selekcjonera? - Zdecydowanie - pierwsza konferencja prasowa. - Znam środowisko, wiem kto jest kto, jak ocenia moją pracę. Ale ucierpiała moja rodzina. Po serii wywiadów, jakich udzieliłem byłem zdruzgotany tym wszystkim - mówił, dodając, że szczęśliwie był w stanie szybko odciąć się od tego, wyjeżdżając, by obserwować kadrowiczów w meczach zagranicznych lig.

Michniewicz: Żeby krytykować człowieka, musisz sam być prawy

- Pewne rzeczy, pewne słowa... ocenianie ludzi nie znając pełni faktów... Nie chcę do tego wracać, bo to przykre - poprosił.

Selekcjoner został także poproszony przez Bogdana Rymanowskiego o odniesienie się do swoich słów, wypowiedzianych nocą w "Kanale Sportowym", kiedy to skrytykował postawę niektórych dziennikarzy sportowych, używając przy tym nieparlamentarnych słów.

- Takich słów się używa. Myślę, że i pan w pracy czasem się zdenerwuje. Poczułem, że coś ze mnie "spadło". Wiem, że ci o których mówiłem, przed telewizorami pewnie siedzieli w koszulkach Szwedów (...) Żeby krytykować człowieka, musisz sam być prawy. Znam środowisko, nie jest to wszystko takie czarno-białe - stwierdził.

Michniewicz nie chciał obiecać, że podczas MŚ w Katarze Polska wyjdzie z grupy. Podzielił się za to ciekawostką. - Spośród wszystkich informacji, gratulacji które do mnie spłynęły największe wrażenie zrobił na mnie telefon od Antoniego Piechniczka. Życzył mi, żeby poprawić osiągnięcia jego i Kazimierza Górskiego, czyli poprawić trzecie miejsce na mundialu - wyznał, dodając, że w sporcie "wszystko może się zdarzyć".

Pod koniec rozmowy w "Gościu Wydarzeń" selekcjoner poproszony został o wskazanie, z kim chciałby się mierzyć na MŚ, odpowiedział - Argentyna. - Kibicuję Argentynie i jako trener chciałbym z nimi zagrać - zdradził.