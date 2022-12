Choć pierwszy raz od 36 lat, reprezentacja Polski wyszła z grupy na mistrzostwach świata, to Czesław Michniewicz nie utrzymał posady selekcjonera. Sportowo nie można było mieć do niego zastrzeżeń - utrzymał drużynę w najwyższej dywizji Ligi Narodów, awansował na mundial po świetnym meczu ze Szwecją, a na samym turnieju wprowadził kadrę do 1/8 finału.