Czesław Michniewicz nie bierze jeńców. "Leżał w krzakach pod redakcją"

Już w wywiadzie pomeczowym w TVP trener reprezentacji Polski starł się z Jackiem Kurowskim. Zarzucił mu, że kolejny raz szuka afery. - Mam wielką satysfakcję, że wbrew wielu ludziom, panu i pana kolegom udało się zbudować drużynę, która awansowała na mundial. Pisało się, że podzieliłem Polskę na pół. Ja to pamiętam i zadra zostanie na długo - mówił przed kamerami TVP.

To był jednak dopiero początek. Ciąg dalszy, łącznie z podawaniem nazwisk, był w Kanale Sportowym. Selekcjoner reprezentacji Polski wymienił nieprzychylnych mu dziennikarzy. - Grupa zgredów Tuzimek, Kołodziejczyk, ten Kurowski i Stefan [Szczepłek] mogą mnie oceniać na różne sposoby, ale niech oceniają tylko sportowo - podkreślał.

Na tym jednak się nie skończyło, choć nie do końca wiadomo kogo Michniwicz miał na myśli. - Nie mogą oceniać mnie jako człowieka, bo nie mają do tego prawa, skoro sam leżał pobity pod redakcją przez zdradzonego męża. Do czego zmierzam? Nie oceniaj mnie jako człowieka. My wygrywamy bardzo trudny mecz, a on mówi, że zawodnicy nie wiedzieli w jakim systemie zagrają. Co on pi....i za głupoty - podkreślał Michniewicz.

- Taki ma być selekcjoner reprezentacji Polski. Jak Luis Enrique w Hiszpanii. Brawo Czesiu - gratulował Wojciech Kowalczyk, były reprezentant Polski.

- Nie bierzemy jeńców - zakończył Michniewicz.