Czesław Michniewicz: Długo zastanawiałem się nad Karbownikiem

- Patryk Kun nie miał szansy zagrać wcześniej w reprezentacji. Bardzo chciałem go zobaczyć w meczu ze Szkocją, ale przez dwie kontuzje nie mieliśmy szansy go zobaczyć. Myślę, że jego czas przyjdzie. Wyróżnia się w wielu meczach. Dziś można zapytać dlaczego nie ma Kuna, ale także zapytać - a za kogo Kun? Mógłby jechać jedynie za kogoś z czwórki - Cash, Bereszyński, Gumny oraz Zalewski - analizował trener.

Czesław Michniewicz rozmawiał z Robertem Lewandowskim

- Nigdy nie rozmawiam z zawodnikami, czy z kimś komuś gra się lepiej. Wczoraj lecąc do Warszawy dość długo rozmawiałem z Robertem, tydzień wcześniej także się z nim spotkałem i rozmawialiśmy o moich przemyśleniach. Poinformowałem go o wielu rzeczach z szacunku do niego jako kapitana. Nie polegało to jednak na tym, że mówił mi kogo mam powołać, a kogo nie.