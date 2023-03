Czesi stracili kontrolę. Ceny biletów kompletnie "oszalały"

Oznacza to bowiem, że za bilet trzeba zapłacić ponad 1000 złotych. To bardzo dużo, a czeskie media obarczają odpowiedzialnością za to czeski związek piłkarski. Zarzucają mu, że stracił kontrolę nad dystrybucją wejściówek i bardzo wiele z nich trafiło w ręce "koników" do sprzedaży na czarnym rynku. A wtedy ceny poszły w górę.

Polska jest atrakcją dla Czechów, ale bez przesady

Mecz Czechy - Polska otwiera rywalizację o awans do Euro 2024. Poza nimi w grupie występują też Albania, Mołdawia i Wyspy Owcze. Grupa uważana jest za bardzo słabą, zwłaszcza że bezpośredni awans zdobywają dwie najlepsze ekipy. Powszechnie uważa się, że będą to właśnie Polska i Czechy. Czechów nie było na czterech ostatnich mundialach - mistrzostwa świata nie są ich domeną, ale za to mistrzostwa Europy to ich popisowy numer. Podczas Euro 2020 czeska drużyna doszła znacznie dalej niż Polacy, aż do ćwierćfinału.