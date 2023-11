Czesi czekali w Pradze. Polacy nie przyjechali...bo się bali

Są tacy, którzy twierdzą, że obie wojny światowe to tak naprawdę jeden konflikt z 20-letnią przerwą na zebranie sił i dozbrojenie. W dwudziestoleciu międzywojennym sytuacja w Europie była napięta niczym plandeka na żuku, zwłaszcza tyczy się to środkowo-wschodniej części kontynentu.

Państwo sezonowe

Historycy piszą o szczególnej antypatii Masaryka względem Polski, którą nazywał "mniejszą, słabszą Rosją". Czeski prezydent odradzał aliantom pomoc naszemu krajowi podczas nawały bolszewickiej, traktował Polskę jako państwo sezonowe, jego niechęć do nas przejawiła się m.in. sojuszem ze Związkiem Radzieckim. Było to zachowanie dość irracjonalne, bo każdy kto kiedykolwiek poznał Czecha lub Słowaka potwierdzi jak podobni są to do Polaków ludzie, a na początku XX-lecia międzywojennego Czechosłowacja miała nawet flagę identyczną jak my - Biało-Czerwoną.