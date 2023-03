Czegoś takiego Szpakowski nie zaznał przez 50 lat. "Było widać brak Glika"

Dariusz Szpakowski w rozmowie ze Sport.pl przyznał, że był zszokowany obrazem gry na Fortuna Arenie. - Jak piłkę komentuję od 50 lat, to tak fatalnego początku polskiej reprezentacji nie pamiętam. Trudno to było nawet w najczarniejszych snach wymyślić. Mecz do zapomnienia, ale trudno będzie zapomnieć, bo wrażenie po tym spotkaniu w Pradze jest fatalne. Ten mecz jak szybko się zaczął, tak szybko się dla nas skończył - powiedział.

Dariusz Szpakowski po Czechy - Polska: "Co nam z przeprosin?"

Jest także zdania, że wystarczy już w kadrze narodowej przeprosin. - Lewandowski przepraszał przed meczem za premie, Bednarek przepraszał po meczu za grę. Co nam jednak z tego? Nasi zawodnicy sami nie byli w stanie wytłumaczyć tak słabego wejścia w mecz. Jakie oni mieli w Pradze nastawienie, co się działo w ich głowach? - zapytał.

71-latek uważa, że w defensywie widać było nieobecność Kamila Glika. - Brakowało człowieka, który krzyknie, szybko wszystkich ustawi, który ma serce do gry. Jeśli czasem narzekamy na graczy starszych, ganimy Krychowiaka, to jednak widać, ile na boisku znaczy doświadczenie. Po tym 0:2 nie było widać w naszych piłkarzach determinacji, zaangażowania, złości. To mnie najbardziej zadziwiło. Oni strzelili dwa gole w dwie minuty, my pierwszy celny strzał oddaliśmy w 20 minucie, to o czym my rozmawiamy? Miała być zmiana, miał być nowy styl, miało być ofensywnie, a wyszło katastrofalnie - zakończył.