Czas pożegnań. Dla tych reprezentantów to specjalny moment

Ostatnia powołania dla kluczowych zawodników?

- Chcę pojechać na moje ostatnie mistrzostwa. I mam na myśli moją ostatnią wielką imprezę, na której będę - mówił w październiku Szczęsny, dając jasno do zrozumienia, że jeśli Polska awansuje na mistrzostwa świata w 2026 r., to podczas turnieju w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych selekcjoner nie będzie mógł już na niego liczyć.

Nie ma za to większych wątpliwości co do tego, że w reprezentacyjnej formie do kolejnych powołań nie dotrwa już Kamil Grosicki. Co więcej, pomocnik Pogoni Szczecin już teraz nie może czuć się pewniakiem, jeśli chodzi o wybór Michała Probierza. Grosicki jest tylko o dwa miesiące starszy od Lewandowskiego, ale w reprezentacji spełnia głównie rolę dżokera.