Cudu w Larnace nie było. Polacy za burtą mistrzostw Europy

Reprezentacja Polski rozgrywała, jak dotąd, udane mistrzostwa Europy do lat 17. Dzięki rozbiciu Słoweńców biało-czerwonym udało się awansować do ćwierćfinału turnieju. Tam mierzyli się jednak z sześciokrotnymi mistrzami tej imprezy - Portugalczykami.

Młodzi Polacy podjęli rękawicę na Cyprze

Dla reprezentacji Polski do lat 17 turniej na Cyprze był wielką okazją, by powtórzyć niekwestionowany sukces sprzed roku. Wówczas młodzi biało-czerwoni dotarli aż do półfinału walki o mistrzostwo Europy w swojej kategorii wiekowej. Po przebrnięciu przez eliminacje, podopieczni trenera Lasockiego przeżyli każde możliwe emocje. Na "dzień dobry" przegrali z Włochami (0:2), następnie zremisowali ze Szwecją (2:2), by ostatecznie rozbić Słoweńców (4:0). To pozwoliło im zameldować się w ćwierćfinale. Tam czekało ich jednak ogromne wyzwanie. Naprzeciw Polakom stanęli bowiem jedni z faworytów do triumfu w całej imprezie, czyli Portugalczycy.