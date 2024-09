Polak po tym jak Juventus zaproponował mu wcześniejsze rozwiązanie kontraktu, był bez klubu i pomimo wielu ofert, zdecydował się zakończyć karierę. Propozycja z Barcelony to jednak co innego. I wiele mediów przekonuje, że już wkrótce Katalończycy ogłoszą pozyskanie Szczęsnego.

Euzebiusz Smolarek: Wojtek za wcześnie zakończył karierę

Przyznaje jednak, że rozumiał powody decyzji o zakończeniu kariery. Sam buty na kołku powiesił w wieku 32 lat. Był wtedy zawodnikiem Jagiellonii Białystok. - Nie miałem już radości z gry w piłkę. Powiedziałem sobie, że jak pojawi się fajna propozycja, to ją rozważę, a tak wracam do Holandii. Zresztą mój syn poszedł wtedy do szkoły i chciałem być przy nim - wspomina. - Nie wiedziałem, że to Jagiellonia to będzie mój ostatni klub i tam rozegram ostatni mecz [z Ruchem Chorzów - przyp. red.], ale tak się stało.