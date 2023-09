Co ze zdrowiem Wojciecha Szczęsnego? Już wszystko jasne

W tej sytuacji zdrowi byli jeszcze grający w Serie B Bartosz Drągowski i debiutant Marcin Bułka . Wszystko wskazuje jednak na to, że Szczęsny dojdzie do siebie i będzie mógł zagrać z Wyspami Owczymi.

- Mam 25 zawodników do swojej dyspozycji. Dwóch zostanie poza składem. Dziś podejmę decyzję. Nie jest to kwestia zaufania lub braku zaufania. Muszę podejmować decyzję, czy wezmę zawodników do ofensywy, czy defensywy - dodał selekcjoner.