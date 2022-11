Co ze zdrowiem Piotra Zielińskiego? "Miałem lekki problem"

- Miałem lekki problem z "dwójką" we wcześniejszych dniach - przyznał pomocnik reprezentacji Polski.

- Jeszcze coś tam czuję, ale nie było to chyba przyczyną zmiany - stwierdził pomocnik.

Można zakładać, że Czesław Michniewicz zdjął Zielińskiego z murawy, by zabezpieczyć lepiej boczny sektor boiska. Wcześniej, gdy Arabia Saudyjska atakowała, to "Zielu" lub Arkadiusz Milik musieli występować na niewygodnej dla nich pozycji skrzydłowego. Michniewicz uznał, że lepiej do tej roli nada się odpowiedzialny w defensywie Jakub Kamiński.