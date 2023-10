Co ze zdrowiem Milika? Nowe informacje. Włosi wskazują datę powrotu

W związku z tym reprezentant Polski musi liczyć na okazje takie, jak ta w meczu z Lecce. Polak pierwszy raz wyszedł w startowej jedenastce wystawionej do gry przez Allegrego. Swoją szansę niewątpliwie wykorzystał. Milik bowiem był bohaterem "Starej Damy" w tamtym meczu. To właśnie Polak strzelił jedynego gola dla zespołu z Turynu i zapewnił mu trzy punkty.

Arkadiusz Milik kontuzjowany. Kiedy wróci do gry?

Problem jednak w tym, że tamten mecz przypłacił kontuzją. To nie pierwsza taka sytuacja w karierze Milika, więc naturalnie pojawiają się obawy o to, jak długo pauzować będzie Polak. Napastnik nie znalazł się nawet w kadrze, którą na kolejną kolejkę powołał trener. Milik nie zagrał więc w starciu z Atalantą Bergamo, gdzie Juventusowi wyraźnie brakowało napastnika.

Naturalnie pojawiły się także obawy o to, czy Milik będzie dostępny dla Michała Probierza. Według włoskich mediów nie powinno być z tym problemu. Dziennikarze "TuttoSport" i "SkySports" przekazali, że Polak powinien być dostępny na najbliższy mecz ligowy. To oznacza, że powrotu Milika do gry możemy spodziewać się w następny weekend, już po rozesłaniu powołań.