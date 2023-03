Co za wyczyn Polaka. Wyprzedza Lewandowskiego, Messiego i Ronaldo

Spotkanie z Czechami zaczął jako rezerwowy, a na boisku pojawił się po przerwie, gdy trzeba było gasić pożar. Z taką rolą Karol Świderski zdążył się już jednak pogodzić, bo u żadnego selekcjonera nie był pewniakiem do podstawowego składu. Średnio w każdym spotkaniu reprezentacji przebywał na murawie 46 minut, ale w tym czasie zdołał wykręcić kapitalne statystyki snajperskie.

Świetna skuteczność Karola Świderskiego w reprezentacji Polski

Do tej pory Świderski w reprezentacji Polski zagrał 21 razy. Łącznie na boisku uzbierał 982 minuty i zdobył aż dziewięć bramek, co oznacza, że do siatki trafia co 111 minut! To świetny wynik, okazuje się, że nawet lepszy od najlepszych napastników ostatnich lat na świecie.

Dla porównania - Robert Lewandowski do siatki w reprezentacji Polski trafia co 139 minut, Lionel Messi dla Argentyny co 145 minut, a Cristiano Ronaldo dla Portugalii co 128 minut. Wpływ na tak dobre statystyki Świderskiego ma fakt nie tylko wysokiej skuteczności, ale także mała liczba minut, jaką do tej pory rozegrał w reprezentacji.

- Karol Świderski jest na tyle niepopularny, że łatwo go posadzić na ławce. Ale jak już wejdzie na boisko, to strzeli bramkę. Pytanie, czy gdyby w kadrze był Arkadiusz Milik, to czy nie on byłby pierwszą opcją Fernando Santosa? Chodzi mi o to, że Świderskiego najłatwiej jest nie wstawić do składu - podkreślał w programie "Interia Sport - gramy dalej" Radosław Majewski, były reprezentant Polski.

Świderski w reprezentacji zadebiutował 28 marca 2021 r. w spotkaniu z Andorą i... zdobył bramkę. Później do siatki trafiał jeszcze w spotkaniach z Islandią, San Marino (dwukrotnie), Albanią (dwukrotnie), Walią (dwukrotnie) oraz Węgrami.

PJ

Reprezentacja Polski / Piotr Nowak / PAP

Karol Świderski / AFP