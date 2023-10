Co za wstyd, to wręcz niepojęte. Rywal skompromitował polską kadrę

"Wstyd" - trudno dobrać jedno inne słowo, które udanie odzwierciedla to, co w eliminacjach do mistrzostw Europy wyczynia reprezentacja Polski. "Biało-Czerwoni" zostali ośmieszenie przez Mołdawię. Okazuje się bowiem, że dużo łatwiej jest strzelić gola naszej drużynie narodowej niż chociażby półamatorom reprezentującym Wyspy Owcze. A przynajmniej o tym świadczą dotychczasowe wyniki naszej grupy. To boli, a jeszcze bardziej boleć może ewentualny brak awansu na Euro 2024.