Co za wieści, prezes PZPN mógł pożegnać się z posadą. "Zbierali podpisy"

Stefan Szczepłek zaskoczył. Działacze PZPN mieli chcieć odwołać Cezarego Kuleszę

- Była grupa działaczy, która zbierała podpisy. Gdybyśmy nie awansowali na EURO 2024, to zwołaliby nadzwyczajny zjazd, na którym przegłosowano by odwołanie z funkcji prezesa PZPN Cezarego Kuleszy. Ale w tej sytuacji to jest już nieaktualne. To walka o władzę, dawniej ta walka nie przebiegała w sposób tak gwałtowny, bo z tą władzą nic się nie wiązało poza samą funkcją - powiedział dziennikarz.