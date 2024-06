Co za słowa. Takie wyznanie asa tuż po meczu Polaków. Tego nikt się nie spodziewał

Reprezentacja Polski koszmarnie rozpoczęła mecz z Austrią, błyskawicznie tracąc bramkę i pozwalając zdominować się rywalowi. Nadzieję w ostateczny triumf "Biało-Czerwonych" dała później wyrównująca bramka Krzysztofa Piątka, ale w drugiej połowie do bramki trafiali już tylko podopieczni trenera Ralfa Rangnicka, którzy ostatecznie zwyciężyli 3:1 .

Euro 2024: Polska - Austria. Piotr Zieliński zabrał głos po porażce w Berlinie

Według mnie to nie był słaby występ reprezentacji Polski. Pierwsze 15 minut było negatywne, ale potem już było dużo fajnych akcji ofensywnych, które jednak nie zakończyły się golem. Gdybyśmy strzelili jednego czy dwa gole więcej, mielibyśmy inny mecz

Piotr Zieliński pod nieobecność Roberta Lewandowskiego w meczu z Austrią kolejny raz wyprowadził reprezentację Polski w roli kapitana. Na murawie przebywał do 87. minuty, gdy zastąpił go Kacper Urbański. Jak przyznał 30-latek, nie miało to jednak żadnego związku z ewentualnymi problemami zdrowotnymi.