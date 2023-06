Co za słowa. Fernando Santos dostał wsparcie z nieoczekiwanej strony

Spore opory miał Fernando Santos wobec towarzyskiego meczu Polska-Niemcy, który nijak nie pasuje do przygotowań przed starciem z Mołdawią w eliminacjach Euro 2024. Jego stanowisko złagodniało, ale nadal utrzymuje on, że ważniejszy jest wtorkowy mecz z zespołem Mołdawii niż towarzyskie starcie z Niemcami. Ta postawa wywołuje w Polsce wiele dyskusji, a poparcie dla tez Fernando Santosa przyszło ze strony, z której może się go nie spodziewał.