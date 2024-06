Co za sceny podczas hymnu Polski na Euro. To było widać, słychać i czuć [WIDEO]

Na godzinę 18:00 zaplanowano mecz reprezentacji Polski z Francją. Mimo że Biało-Czerwoni nie mają już żadnych szans na awans, to z obozu kadry dało się wyczuć pełną mobilizację do tego, by zaskoczyć rywala. Zaskoczył już go z pewnością Michał Probierz, który znów namieszał w podstawowej "11", wystawiając usposobiony mocno ofensywnie skład. "Ofensywnie" zabrzmiał także głośno odśpiewany "Mazurek Dąbrowskiego" na stadionie w Dortmundzie.

Reklama