Marcin Bułka we Francji jest od lipca 2019 roku. Wówczas oficjalnie zamienił londyńską Chelsea na innego giganta. Utalentowany bramkarz zdecydował się podpisać umowę z Paris Saint-Germain. W klubie ze stolicy Francji rywalizacja była jednak na tyle duża, że trudno było mu myśleć o jej wygraniu. W związku z tym Bułka był regularnie z Paryża wypożyczany do różnych klubów.

Popis Marcina Bułki. Fantastyczna obrona karnego!

Na swoją realną szansę w Nicei Bułka musiał chwilę poczekać, ale gdy już ją dostał, to spłaca zaufanie z nawiązką. Polak w sezonie 2023/2024 został przez trenera wybrany na golkipera numer jeden i w praktycznie każdym meczu udowadnia, że była to decyzja doskonała. Formę Bułki zauważył nawet były już selekcjoner reprezentacji Polski Fernando Santos.

Portugalczyk bowiem wysłał Bułce powołanie na wrześniowe zgrupowanie kadry i jak widać, to zaproszenie go zdecydowanie uskrzydliło. Bułka kolejny popis swoich umiejętności dał w hicie szóstej kolejki Ligue 1. Do księstwa Monako przyjechała właśnie Nicea, a ten mecz patrząc w tabelę, był spotkaniem o pozycję lidera. Obie drużyny przed pierwszym gwizdkiem dzieliły dwa punkty na korzyść gospodarzy.