Co za gol, kolejny w sezonie. Polak daje czytelny sygnał Probierzowi [WIDEO]

Mateusz Bogusz po raz kolejny pokazał się z bardzo dobrej strony w MLS. Polski pomocnik zdobył jedyną bramkę w meczu Los Angeles FC na wyjeździe z Atlantą United. To już piąte trafienie 22-latka w tym sezonie, który daje sygnał Michałowi Probierzowi, żeby ten miał go na uwadze przy wysyłaniu powołań do reprezentacji Polski na Euro 2024, które rozpoczną się 14 czerwca.