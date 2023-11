Co z pożegnaniem Grzegorza Krychowiaka na PGE Narodowym? Są komplikacje

Krychowiak długo chciał walczyć o miejsce w kadrze. W erze Fernando Santosa w pewnym momencie w ogóle wypadł z reprezentacji - Portugalczyk początkowo konsekwentnie pomijał większość najbardziej doświadczonych zawodników , w tym pomocnika. Po nieudanych meczach kadry selekcjoner zmienił zdanie i nie tylko że powołał Krychowiaka, ale wystawił go w podstawowej jedenastce.

W tym momencie wydawało się, że szanse zawodnika z Arabii Saudyjskiej na dalsze granie w biało-czerwonej koszulce znowu wzrosły. Santos został jednak zwolniony, a Michał Probierz , jego następca, od początku pokazywał, że nie ma zamiaru powoływać piłkarzy tylko za dawne zasługi i nieraz będzie zaskakiwał listą swoich nominowanych. Po rozmowie z selekcjonerem Krychowiak zrozumiał, że trener nie widzi go w zespole . W tej sytuacji, zamiast łudzić się, że np. z powodu kontuzji kolegów dostanie jeszcze jedno powołanie, ogłosił, że żegna się z reprezentacją .

Pożegnania w meczu z Łotwą nie będzie?

Niemal od razu po informacji przekazanej przez piłkarza pojawiły się sugestie, że mowa o zawodniku tak zasłużonym dla kadry, że zasługuje on na uroczyste pożegnanie z reprezentacją - równie godne, jak miał Jakub Błaszczykowski. Jeszcze w bieżącym roku na PGE Narodowym reprezentacja zagra towarzysko z Łotwą - początkowo wszystko wskazywało na to, że właśnie to spotkanie będzie ostatnim występem doświadczonego zawodnika w narodowych barwach.