Co z pożegnalnym meczem Wojciecha Szczęsnego w reprezentacji Polski? Są pierwsze informacje

Media: PZPN planuje mecz pożegnalny dla Wojciecha Szczęsnego

Tradycją kultywowaną już od kilku lat jest to, że najważniejsze postacie reprezentacji Polski mają swój mecz pożegnalny. Tak było m.in. w przypadku Łukasza Piszczka, Łukasza Fabiańskiego czy Jakuba Błaszczykowskiego. Dlatego od razu mogło zrodzić się pytanie, czy tak samo będzie w przypadku Wojciecha Szczęsnego? Mimo że sprawa jest bardzo świeża, to Polski Związek Piłki Nożnej przekazał już pierwsze stanowisko w tej sprawie.

Kiedy pożegnanie Szczęsnego? Pierwsza okazja najwcześniej w październiku

Pytanie, kiedy mogłoby dojść do ewentualnego pożegnanie Wojciecha Szczęsnego? Na pewno nie we wrześniu, kiedy to reprezentacja Polski rozegra dwa mecze wyjazdowe Ligi Narodów. Najpierw 5 września zmierzy się w Glasgow ze Szkocją, a trzy dni później w Osijeku z Chorwacją. Kadra na PGE Narodowym zagra dopiero 12 października, kiedy to podejmie Portugalię w tamach tym samych rozgrywek i będzie to pierwsza okazja, by Szczęsny stanął po raz ostatni w bramce Biało-Czerwonych.