Co z Narodowym dla reprezentacji Polski? PZPN czeka tylko do poniedziałku!

Choć czas płynie nieubłaganie, nadal nie wiadomo, gdzie Polska zagra z Albanią w eliminacjach do Euro 2024. Spotkanie musi się odbyć 27 marca, związek marzy o tym, by grać na największej arenie, w mateczniku - na PGE Narodowym Potrzebna jest do tego wiążąca deklaracja w sprawie naprawienia iglicy dachu. - Czekamy do poniedziałku - powiedział Interii rzecznik federacji Jakub Kwiatkowski.