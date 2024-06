Co z Milikiem? PZPN w środku nocy wydał komunikat. Fatalne wieści, a to nie koniec

Arkadiusz Milik, Paweł Bochniewicz oraz Jakub Kałuziński - to ta trójka znalazła się ostatecznie poza kadrą reprezentacji Polski na Euro 2024 , opublikowaną przez profil "Łączy nas piłka". Największym pechowcem został jednak pierwszy z wymienionych. Z walki o wyjazd do Niemiec wykluczyła go bowiem kontuzja, którą odniósł już w pierwszej minucie meczu z kadrą Ukrainy.