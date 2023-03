Reprezentacja Polski już 24 marca rozpocznie zmagania w eliminacjach do mistrzostw Europy, kiedy to zagra na wyjeździe z Czechami. Trzy dni później "Biało-Czerwoni" podejmą Albanię i wiele wskazuje na to, że mecz odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie. - Wszystko wskazuje na to, że dzisiaj decyzja o zezwoleniu na tę imprezę masową zostanie wydana - zadeklarowała rzeczniczka warszawskiego ratusza, Monika Beuth.