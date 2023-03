Co z dopingiem na Narodowym? Garstka Albańczyków przekrzykiwała Polaków

Każdy klub Ekstraklasy ma lepszy doping niż kadra narodowa - krytykowali atmosferę Stadionu Narodowego widzowie telewizyjni meczu Polska - Albania. - To nie mecz, to jakieś dożynki - dodawali, gdyż nieliczna grupa albańskich kibiców potrafiła przebić się z dopingiem przez milczącą polską widownię. Kibice pytają: Jak to ma ponieść naszą kadrę?