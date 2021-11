Co wiesz o piłkarzach, którzy otrzymali polski paszport i zagrali w biało-czerwonych barwach? Quiz

Nazywają ich "farbowanymi lisami". Może nieelegancko, ale określenie to na stałe wkradło się do kibicowskiego słownika. Chodzi o piłkarzy z polskimi korzeniami, którzy postarali się o polski paszport i wystąpili w drużynie narodowej. Do tej grupy dołączy niebawem Matty Cash, angielski obrońca Aston Villi powołany na eliminacyjne mecze z Andorą (12.11) i Węgrami (15.11). Jak wiele wiesz o jego poprzednikach? Weź udział w quizie Interii i sprawdź się!