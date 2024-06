Co się dzieje w Hamburgu? Kulesza zaczął się modlić. Boniek od razu reaguje

- Cały zarząd, komisja rewizyjna, jedziemy do kościoła, żeby pomodlić się za naszą reprezentację - te słowa Cezarego Kuleszy zacytował serwis Meczyki. pl.

Delegacja PZPN udała się do jednej ze świątyń zlokalizowanych na terenie Hamburga. Msza święta rozpoczęła się o godz. 9:30. Bezpośrednio po jej zakończeniu oficjele udali się na Volsparkstadion , gdzie Polska mierzy się z Holandią w pierwszym meczu finałów Euro 2024.

Boniek reaguje na modły Kuleszy. Zaskakujący post: "Uczyń z nami cud"

Po upublicznieniu tej wiadomości postem w serwisie X zareagował Zbigniew Boniek. Jego wpis utrzymany jest w klimacie... mocno uduchowionym. Poprzedni sternik krajowej federacji przyłącza się do modlitwy i pisze o cudzie .

"Słuchaj Jezu jak Cię błaga lud. Słuchaj, słuchaj uczyń z nami cud " - to pełna treść wpisu Bońka.

Czy to pomoże "Biało-Czerwonym" pokonać faworyzowanych Holendrów? Odpowiedź na to pytanie poznamy krótko przed godz. 17.00. Selekcjoner Michał Probierz zaskoczył rywala wyjściową jedenastką na to spotkanie. Od pierwszej minuty na murawie zobaczymy m.in. 19-letniego Kacpra Urbańskiego.