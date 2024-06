Co się działo w naszej szatni? Polak ujawnia. I otwarcie deklaruje

Wszyscy zgodzili się ze słowami trenera, że zagraliśmy niezły mecz. Zostawiliśmy na boisku dużo zdrowia i zaangażowania. Pracą na treningach dążymy do tego, by zagrać lepiej w piątek. Głowy do góry i jedziemy dalej

Reprezentacja Polski: Euro 2024. Taras Romanczuk po meczu Polska - Holandia

Później pomocnik Jagiellonii Białystok odniósł się do swojej sytuacji zdrowotnej. Przypomnijmy bowiem, że jeszcze w Polsce zmagał się z problemami. - Jestem zdrowy, pełen formy, gotowy do treningu i dyspozycji trenera - zadeklarował.

A wybiegając myślami do drugiego meczu grupowego "Biało-Czerwonych" z Austrią, dodał: - Normalnie podchodzimy do tego starcia. Jesteśmy skupieni. To będzie trudny mecz. Będziemy pewnie całym zespołem oglądać dzisiejszy mecz Austrii z Francją. Mam nadzieję, że każdy będzie do dyspozycji trenera, a ten wybierze najlepszy skład.