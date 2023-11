Co robili Czesi w Warszawie? "Lała się lokalna wódka". Zaczęło się przed meczem

Czesi mieli świadomość, że konfrontacja z Polakami na PGE Narodowym będzie miała zupełnie inny przebieg niż marcowe spotkanie w Pradze. Tam nasi rywale już po trzech minutach prowadzili różnicą dwóch bramek. Tym razem do 38. minuty utrzymywał się bezbramkowy remis .

Wynik meczu w Warszawie otworzył Jakub Piotrowski . Z prowadzenia "Biało-Czerwoni" nie cieszyli się jednak długo . Zaraz po przerwie po błędzie polskiej defensywy wyrównał Tomasz Souczek . Czesi przedłużyli w ten sposób szanse na bezpośredni awans do finałów Euro 2024 .

"Biało-Czerwoni" skazani na baraże. Czesi krok od awansu do Euro 2024

"Ostateczny kształt szalonej grupy E zostanie ustalony dopiero w poniedziałek. Kto by pomyślał na początku roku, że Czesi zmierzą się z Mołdawią o awans do mistrzostw w Niemczech. Dzięki remisowi 1-1 w Polsce drużynie trenera Jaroslava Šilhavégo do szczęścia wystarczy tylko punkt w Ołomuńcu" - pisze "Blesk".