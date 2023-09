Co dzieje się za kulisami kadry? Krychowiak wyjawił, jak jest naprawdę

- Wiemy po co tutaj przyjeżdżamy. Grać dla reprezentacji to wielkie wyróżnienie. Zdajemy sobie sprawę, że wokół reprezentacji wiele rzeczy się dzieje. Ale nie mamy na to wpływu. Skupiamy się na piłce nożnej - dodał.

Krychowiak podkreślił, że choć w mediach wciąż wiele słyszy się o aferach w PZPN-ie, to on woli się od nich odciąć i koncentrować na grze w piłce.

- Nie chcę się na te rzeczy wypowiadać. Może to rzecz związku... Każdy ma możliwość wypowiedzenia się do prasy, trzeba to uszanować. Ja wolę powiedzieć niektóre rzeczy bezpośrednio do zawodników. Wydaje mi się, że tam powinno to zostać - odpowiedział Krychowiak.