Co dalej z reprezentacją i Lewandowskim? Jest szalony pomysł. Padło niecenzuralne słowo

Najpóźniej za 10 dni nowy selekcjoner reprezentacji Polski musi wysłać powołania na październikowe mecze w el. Euro 2024. Szefowie PZPN toczą wyścig z czasem, by nazwisko następcy Fernando Santosa ogłosić jak najszybciej. Tyle że będzie to dopiero początek arcytrudnego zadania .

Co dalej z reprezentacją Polski? Wichniarek postuluje kompletny reset

- Dzisiaj nowy trener, który będzie miał kolejne spotkania, musi powiedzieć wszystkim zawodnikom: "Panowie, każdy z was jest dzisiaj na cenzurowanym. Każdy. Bez wyjątku. Czy się nazywasz Lewandowski, Szczęsny, Zieliński, Bednarek, Cash, Iksiński. Obojętnie gdzie grasz, jesteś na cenzurowanym - mówi z naciskiem Artur Wichniarek, gość najnowszego wydania "Prawdy Futbolu" .

- Od pierwszego spotkania na zgrupowaniu przed kolejnym meczem siadamy, zamykamy się i każdy ma do powiedzenia, co go boli. Tam albo dacie sobie po razie w ryj, albo podniesie jeden z drugim palec i powie: "Ja nie mogę grać w tej reprezentacji, dopóki gra ten i ten". Ja jako trener podjąłbym decyzję, z którego korzystam. Albo obu wypier****. Trzeba zrobić kompletny reset - nie przebiera w słowach Wichniarek.