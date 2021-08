Minione wybory na nowego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej wygrał Cezary Kulesza. Wcześniej w medialnych doniesieniach pojawiało się wiele informacji dotyczących jego decyzji personalnych, w tym trenera reprezentacji Polski.



Finalnie domysły na temat zwolnienia Paulo Sousy okazały się nieprawdziwe, a obecny selekcjoner "Biało-Czerwonych" może być póki co pewien swojej posady.





Co dalej z Paulo Sousą? Jasna deklaracja nowego prezesa PZPN!

- Rozmowa pomiędzy Kuleszą a Sousą była bardzo rzeczowa, nie tylko kurtuazyjna. Padły słowa: "Trenerze, proszę się skupić na pierwszych trzech meczach, pan się nie martwi, co panu potrzeba, to jest. Ja chcę powiedzieć, że dla mnie liczy się to, żeby był pan przygotowany na następne spotkania i nie słuchał plotek, które pojawiły się w Polsce - powiedział p.o. sekretarza generalnego PZPN Maciej Sawicki, w programie "Stan Futbolu".



- Trener Sousa ląduje w Polsce w piątek i wtedy Kulesza spotka się z trenerem, aby porozmawiać o tym jak powinna funkcjonować drużyna - dodał.



Sawicki odniósł się również do gratulacji i życzeniach, które od razu po objęciu przez Kuleszę funkcji, przekazał mu Sousa.



Reprezentacja Polski w czasie najbliżej przerwy reprezentacyjnej rozegra trzy mecze el. MŚ. "Biało-Czerwoni" zmierzą się z Albanią, San Marino oraz Anglią.



