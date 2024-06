Co dalej z Michałem Probierzem? PZPN już zdecydował o jego przyszłości

Stery reprezentacji Polski zostały powierzone Michałowi Probierzowi 20 września ubiegłego roku w trybie mocno awaryjnym. Trzeba było ratować eliminacje Euro 2024, które w wykonaniu "Biało-Czerwonych" wyglądały fatalnie. Kierownictwo PZPN doszło wówczas do wniosku, że oblicze tej drużyny może odmienić tylko wstrząs.

Pożegnano Fernando Santosa, a jego miejsce zajął Probierz, prowadzący do tej pory reprezentację młodzieżową. Efekt? Seria ośmiu spotkań bez porażki, co przełożyło się m.in. na awans do trwających finałów ME. Reklama

Probierz zyskał zaufanie kadrowiczów. To znacznie więcej niż seria gier bez porażki

Obecny bilans 51-letniego szkoleniowca w roli szefa kadry to sześć zwycięstw, dwa remisy i jedna porażka. -

- Przegrana kiedyś przyjdzie, ona zawsze czai się tuż za rogiem - mówił Probierz krótko przed wylotem na kontynentalny czempionat. Nadeszła dopiero w minioną niedzielę. Po bardzo wyrównanym starciu Polska uległa Holandii 1-2, za występ zbierając mnóstwo pozytywnych recenzji.

"Biało-Czerwoni" zachowują szanse na awans do fazy pucharowej turnieju. O wszystkich zadecydują dwie kolejne serie gier grupowych. W piątek czeka nas konfrontacja z Austrią w Berlinie, a w następną środę - z Francją w Dortmundzie.

Jak informuje serwis Meczyki.pl, już teraz jednak wiadomo, że Probierz zachowa stanowisko bez względu na losy zespołu w trwającym czempionacie.

Co zdecydowało o takiej decyzji kierownictwa krajowej federacji? W pierwszej kolejności zaufanie, na jakie selekcjoner zapracował u obecnych kadrowiczów. Między trenerem a zawodnikami zbudowana została relacja, której brak w poprzednich miesiącach niemal doprowadził do katastrofy w postaci przegranych kwalifikacji ME. Reklama

- Na dłuższą metę piłkarz wyczuje trenera. Wyczuje, czy trener mówi prawdę, czy co innego mówi, co innego myśli, a jeszcze co innego robi. Nawet jeśli to są ciężkie decyzje, to trzeba umieć to powiedzieć w cztery oczy. Zawsze lepiej powiedzieć prawdę. Piłkarz to zaakceptuje. Może być zły, ale na końcu szczerość doceni - tłumaczył w niedawnym wywiadzie kapitan kadry, Robert Lewandowski.

