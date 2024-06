Co dalej z Michałem Probierzem? Padły mocne słowa

Radosław Majewski mówił o:

- meczu Polska - Austria: Mieliśmy nadzieję, bo w pierwszym meczu wyglądało to zupełnie inaczej. Dziś Austriacy nie grali aż tak agresywnie jak z Francją, ale pozwoliliśmy im operować piłką, z czym zresztą momentami mieli problem. My jednak nie byliśmy agresywni i chętni do grania, niewiele zostało z przebojowości. Po tym, co zagraliśmy w drugiej połowie, to trzeba przyznać, że na dziś jesteśmy na tym Euro jedną z najsłabszych drużyn. Źle weszliśmy w mecz. Reklama

- składzie na mecz z Austrią: Zmian było dużo mniej, więcej osób trafiło z zestawieniem, a mimo to nie wyszło to na dobre reprezentacji. Czasami jedna czy dwie decyzje zrobią różnice, ale w tym meczu brakowało ogólnie wyjścia wyżej całego zespołu.

- przyszłości reprezentacji: Nie możemy podchodzić do tego emocjonalnie. Nie można działać tak, że skoro druga połowa nie wyszła, to zaraz w kadrze nie powinno być nikogo. Jednak to, że mieliśmy dobre momenty, to za mało na klasowe zespoły.

Łukasz Gikiewicz mówił o:

- meczu Polska - Austria: Jako ostatni awansowaliśmy na Euro, ale możemy pojechać do domu jako pierwsi - tak to wygląda po spotkaniu z Austrią. Mieliśmy za słabych zawodników w środku pola, nie udało się poukładać całości. W obronie wyglądało to tragicznie. Jeśli chcieliśmy, żeby liderem defensywy był Paweł Dawidowicz, to dzisiejszym meczem wypisał się z tej roli.

- największym rozczarowaniu: w pierwszej połowie graliśmy w dziewięciu, bo Adam Buksa i Krzysztof Piątek nie wracali się piłkę i jej nie utrzymywali. Graliśmy bez napastników, do tego mieliśmy dziurę w środku pola. Gra w tej strefie była dla nas za szybka. Było widać różnicę klas. Chciałbym, że nasza reprezentacja grała kiedyś z takim pomysłem jak Austriacy. Reklama

Było widać różnicę klas. Chciałbym, że nasza reprezentacja grała kiedyś z takim pomysłem jak Austriacy ~ mówi Łukasz Gikiewicz.

przyszłości reprezentacji Polski: na pewno do pozycji naszego selekcjonera podchodziłbym z chłodną głową. Miał mało czasu na budowanie zespołu, więc oceniłbym go dopiero po eliminacjach do mundialu. Jeśli tam noga mu się powinie, to możemy robić jakieś ruchy, ale teraz dajmy mu popracować. Teraz jest czas na poukładanie klocków, bo - za przeproszeniem - w obronie wyprawialiśmy piłkarskie jaja.

Zapraszamy do "Gramy dalej" podczas Euro 2024

Po każdym dniu meczowym podczas Euro 2024 zapraszamy na program "Gramy dalej" na stronie głównej Interii o godz. 9:30, a także zaraz po każdym spotkaniu Polaków.

***

Oto nasz raport specjalny, bądź na bieżąco: EURO 2024.

Reklama Gramy Dalej. „Mecz o wszystko” polskich piłkarzy na wielkich imprezach. Wykorzystaliśmy limit szczęścia? WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Michał Probierz / Andrzej Iwanczuki/REPORTER / East News

Michał Probierz / AFP