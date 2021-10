We wtorek 12 października reprezentacja Polski rozegra bardzo ważny mecz na wyjeździe z Albanią. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:45 w Tiranie. Zwycięstwo z Albanią pozwoli nadal marzyć o wyjeździe na mistrzostwa świata do Kataru. Sędzią meczu będzie Clément Turpin, którego na liniach wspierać będą Nicolas Danos i Cyril Gringore. W roli arbitra technicznego zobaczymy Ruddy Buqueta, a za system VAR odpowiadać będą Jérôme Brisard i Amaury Delerue.

Clément Turpin ma 39-lat i spory bagaż doświadczeń. We francuskiej Ligue One poprowadził już 230 spotkań, a debiutował tam 12 lat temu. Na arenie międzynarodowej francuski sędzia może pochwalić się udziałem w EURO 2016 i 2020, gdzie poprowadził po 2 mecze, mundialem w Rosji, gdzie także dwukrotnie był rozjemcą spotkań, a także m.in. 30 spotkaniami Ligi Mistrzów i 23 Ligi Europy. Dodatkowo Turpin prowadził wiele meczów eliminacyjnych i kwalifikacyjnych do dużych imprez i europejskich pucharów. W 2016 roku był rozjemcą w dwóch meczach Igrzysk Olimpijskich, a w ubiegłym roku prowadził finał Ligi Europy, gdy w Gdańsku Manchester United przegrał z Villarreal. Z pewnością arbiter ten jest w gronie kandydatów do prowadzenia meczów na mundialu w Katarze.

Reklama

Clément Turpin w swojej karierze raz prowadził mecz Polski. Było to w listopadzie 2020 roku, gdy "Biało-Czerwoni" mierzyli się z Włochami w ramach rozgrywek Ligi Narodów. Spotkanie zakończyło się naszą porażką 2-0.