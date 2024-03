Cisza przed burzą. Takiej sytuacji w kadrze nie było od lat

Zainteresowanie wtorkowymi wydarzeniami na stadionie PGE Narodowym w porównaniu do poniedziałkowego rozpoczęcia zgrupowania było wyjątkowo niewielkie. Na konferencji prasowej, w której udział wzięli debiutant Dominik Marczuk i wracający do kadry Jakub Moder , pojawiła się jedynie garstka dziennikarzy.

Obaj sprawiali wrażenie szczęśliwych, że udało im się znaleźć w kadrze na marcowe zgrupowanie. Moder - po przezwyciężeniu poważnej kontuzji, Marczuk - po raz pierwszy w swojej karierze. Za żadnym z nich nie ciągną się kontrowersje, żaden kibicom nie kojarzy się z aferami i porażkami minionych lat. Wyznaczenie właśnie tej dwójki do rozmowy z dziennikarzami wydawało się przemyślanym posunięciem. Atmosfera na sali była więc spokojna.

- Pracowałem na to powołanie, bo od małego każdy zawodnik marzy, aby zadebiutować w reprezentacji Polski . Dwa lata temu grałem w drugiej lidze przeciwko Olimpii Elbląg, a teraz jestem na zgrupowaniu reprezentacji Polski - cieszył się podczas konferencji Marczuk.

Brak kontuzji. Dawno niespotykany komfort selekcjonera

We wtorkowym treningu brali udział wszyscy piłkarze, powołani przez Michała Probierza. W tej chwili w reprezentacji nie ma żadnych urazów i selekcjoner ma do dyspozycji komplet 27 powołanych graczy. To komfort, jakim nie cieszył się dawno.